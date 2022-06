DTTU informa que haverá mudança de trânsito neste domingo no Povoado Brejo

Na última sexta-feira, 17, o Departamento de Trânsito e Transporte Urbano (DTTU) de Lagarto informou que haverá mudanças no fluxo de veículos no período do Casamento Caipira do Povoado Brejo 2022.

Segundo o órgão o trecho entre o Bar El LAÇADOR até a Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima terá o fluxo desviado. O condutor que desejar transitar nesse sentido (RODOVIA SE-270 – CENTRO COMUNITÁRIO), deverá entrar à direita antes do bar e consequentemente saindo próximo igreja católica. O trecho sinalizado terá sentido único.

Além disso, o DTTU informou que ao longo do percurso alguns trechos estarão sinalizados com placas de PROIBIDO ESTACIONAR e que todo o domingo, 19, os agentes estarão percorrendo o percurso, com o objetivo de impedir que veículos obstruam o cortejo do casamento caipira, tradicional festa da região

confira o mapa divulgado nas redes sociais do DTTU.