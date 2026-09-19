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DTTU inicia Semana Nacional do Trânsito com blitz educativa em Lagarto

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A Semana Nacional do Trânsito 2026 começou em Lagarto com uma blitz educativa realizada na última sexta-feira, 18, na Praça da Caixa d’Água. A ação foi promovida pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Ordem Pública e da Defesa da Cidadania (Semop), através do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), com participação da Coordenação de Educação para o Trânsito.

Durante a atividade, condutores foram abordados e receberam orientações sobre segurança viária, respeito às normas de circulação e a importância de adotar comportamentos responsáveis no trânsito. A iniciativa integra a programação municipal da campanha, que neste ano tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, com foco na conscientização sobre os riscos do excesso de velocidade e na proteção de pedestres, ciclistas e motociclistas.

De acordo com o coordenador de Educação para o Trânsito do DTTU, Adriano Santos, as ações educativas contribuem para aproximar as orientações da população. “A Semana Nacional do Trânsito é um período importante para ampliar o diálogo com a comunidade e conscientizar sobre atitudes que ajudam a preservar vidas. Nosso trabalho busca levar essa mensagem para diferentes públicos e espaços do município”, destacou.

Segundo ele, a programação continua na próxima semana com ações educativas em unidades da rede municipal de ensino e em outros pontos de Lagarto, para ampliar as ações de educação para o trânsito no município, levando informação e orientações preventivas a diferentes públicos ao longo da semana.

Agenda

A programação da Semana Nacional do Trânsito em Lagarto continua a partir da próxima segunda-feira, 21, quando os agentes farão uma apresentação de conscientização na U.M.E.I. Tainah Santos, no bairro Loiola. Na terça, 22, a equipe estará na U.M.E.I. Adalberto Fonseca, no bairro Estação. Na quarta-feira, 23, estão previstas ações na Avenida Presidente Kennedy e na Escola Municipal Josefa da Conceição Jesus Ramos, nos povoados Piçarreira e Juerana. Já na quinta-feira, 24, a programação chega à U.M.E.I. Brasil, no povoado Fazenda Grande. No dia 25, sexta-feira, a ação será realizada na U.M.E.I. Felícia Maria, no povoado Jenipapo e encerrando o cronograma, no dia 30, a U.M.E.I. Maria Valderez recebe as atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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