DTTU instala semáforos na Avenida Zacarias Júnior em Lagarto

Nesta quarta-feira, 16, o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto realizou a instalação dos semáforos no cruzamento da Travessa Josias Machado com a Avenida Zacarias Junior, em frente ao supermercado Bom Bom, localizado no centro de Lagarto.

De acordo com a DTTU, a sinalização instalada foi de um semáforo de quatro tempo, ou seja, um semáforo que está centralizado em quatro vias. No momento em que uma via estiver aberta, as outras quatros ficarão fechadas.

Ainda segundo o órgão de trânsito, durante a semana eles estarão realizando a adequação do tempo de cada semáforo.