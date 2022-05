Duas cidades sergipanas são selecionadas para sediar Festival Paralímpico 2022

Duas cidades sergipanas foram escolhidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para sediar o Festival Paralímpico 2022. O evento será realizado no dia 24 de setembro em todas as regiões do Brasil.

Aracaju e São Cristóvão foram as escolhidas como sedes do evento, que tem a finalidade de proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

Segundo o CPB, o evento ocorre em setembro por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no dia 21 e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico no dia 22.