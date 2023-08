Duas motos e um carro se envolvem em acidente na cidade de Lagarto

No começo da manhã desta segunda-feira, 7, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas e um veículo de passeio foi registrado nas proximidades do trevo de acesso à Riachão do Dantas, na cidade de Lagarto.

Segundo informações, duas motocicletas acabaram colidindo e, com o impacto, uma delas acabou atingindo a parte traseira do veículo de passeio que seguia a frente. Com isso, um dos motociclistas ficou deitado sobre a pista de rolamento aguardando a chegada do Samu.

As informações ainda indicam esse motociclista é do povoado Várzea dos Cágados, na zona rural de Lagarto, e que ele ainda contou com o suporte do seu filho que o viu caído ao passar pelo local do acidente.

Já os demais envolvidos passam bem, tanto é que o outro motociclista deixou o local do acidente após o ocorrido.