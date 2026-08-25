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Duas mulheres são presas durante ação que apreendeu 17 Kg de crack em Sergipe

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Propriá, com apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI) e de policiais militares do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), apreendeu aproximadamente 17 quilos de crack e prendeu duas mulheres suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, na última segunda-feira, 24, em Propriá.

As investigações tiveram início na semana passada, após informações sobre a possível chegada de entorpecentes ao município. Inicialmente, a denúncia apontava que cerca de seis quilos de maconha seriam distribuídos na região. Durante o curso das diligências, novas informações foram recebidas pelo Disque-Denúncia 181, indicando que uma das investigadas teria recebido uma quantidade de droga.

A partir dos dados levantados, os policiais acompanharam a movimentação do material e identificaram que a mulher teria transportado o entorpecente para outra residência. Durante a abordagem no imóvel, as equipes localizaram aproximadamente 17 quilos de uma substância que, posteriormente, foi identificada como crack, e não maconha, como indicado inicialmente na denúncia.

As duas mulheres foram presas e conduzidas à Delegacia Regional de Propriá para a adoção das medidas cabíveis. As investigações continuam com o objetivo de identificar outras pessoas envolvidas na atuação criminosa, especialmente aquelas responsáveis pelo envio da droga para o município.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE

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