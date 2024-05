Duas pessoas ficam feridas após discussão em Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 20, uma discussão entre vizinhos deixou dois homens feridos no Bairro Alto da Boa Vista em Lagarto.

Segundo informações, a briga começou após um individuo estacionar um caminhão na frente de uma residência. Durante a discussão duas pessoas foram baleadas, sendo um deles baleado na cabeça, peito e no braço.

As vítimas foram imediatamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Universitário de Lagarto. Já o suspeito de atirar contra as vítimas fugiu do local.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Lagarto foram acionadas para localizar o suspeito, mas não tiveram êxito.