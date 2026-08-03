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Duas pessoas são presas durante ação que resultou na localização dos suspeitos de tentativa de homicídio em Lagarto

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Lagarto, e a Polícia Militar, por intermédio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), identificaram, poucas horas após o crime, os suspeitos de uma tentativa de homicídio registrada no último sábado, 01, em uma praça pública de Lagarto. A ação integrada também resultou na apreensão de armas, drogas, veículos e outros materiais relacionados à ocorrência.

Assim que tomaram conhecimento da ocorrência, as equipes iniciaram diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do caso. Durante as investigações, foram localizadas a motocicleta utilizada na ação criminosa, com sinais de adulteração, as roupas usadas pelo autor dos disparos, uma capa de chuva e uma mochila de entregas empregadas para dificultar a identificação do suspeito.

As diligências também permitiram identificar o homem apontado como responsável por prestar apoio logístico ao autor da tentativa de homicídio. Segundo as investigações, ele teria cedido a arma utilizada no crime, ocultado os materiais empregados na ação e auxiliado na fuga do investigado. Em um imóvel ligado ao suspeito, os policiais apreenderam drogas, uma balança de precisão, uma espingarda calibre .12 e três motocicletas.

Durante a operação para cumprimento das diligências, os dois investigados reagiram à abordagem policial com disparos de arma de fogo, em momentos distintos da ação. Diante da injusta agressão, houve revide proporcional por parte das equipes. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiram aos ferimentos.

Além das apreensões relacionadas à investigação da tentativa de homicídio, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante a operação.

O inquérito policial já foi instaurado e prossegue para esclarecer a motivação do crime e todas as circunstâncias da ocorrência. Conforme as investigações iniciais, a vítima, um homem de 59 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Lagarto e, até o momento, não há indícios de que mantivesse qualquer vínculo com os investigados.

As armas de fogo, munições, entorpecentes, veículos e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais e perícias. As investigações continuam para aprofundar a apuração dos fatos e identificar a eventual participação de outras pessoas no crime.

 

 

Fonte: SSP/SE

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