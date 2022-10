Duda e Ana Patrícia são bronze na etapa de Paris do Circuito Mundial

As brasileiras Duda e Ana Patrícia conquistaram neste domingo a medalha de bronze na etapa de Paris do Circuito Mundial de vôlei de praia. Na quadra central do complexo de Roland Garros, as atuais campeãs mundiais bateram as americanas Flint e Cheng por 2 sets a 1, com parciais de 21/12, 13/21 e 15/8, na disputa do terceiro lugar.

A dupla brasileira começou melhor no jogo e não teve problemas para vencer a primeira parcial por 21/12, mas viu o cenário mudar no segundo set. As americanas se acertaram em quadra e equilibraram o duelo, fechando a segunda parcial em 21/13 e forçando a disputa do tiebreak. Na decisão, Duda e Ana Patrícia mostraram maturidade e levaram a melhor por 15/8. A conquista em Paris se soma a outros bons resultados da parceria na temporada. É a terceira vez que a dupla figura no pódio em etapas do Circuito Mundial na atual temporada, depois do ouro em Gstaad, na Suíça, em julho, e do bronze em Jurmala, na Letônia, em junho. Duda e Ana Patrícia conquistaram, também em junho, o título do Campeonato Mundial de vôlei de praia, em Roma, na Itália.

Fonte: Globo Esporte SE