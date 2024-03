Dupla furta motos no centro de lagarto e quase são flagrados pela policia

Dois jovens foram flagrados por câmeras de segurança, furtando duas motos no centro de Lagarto, na noite desta quarta-feira (27).

No video em que o Portal Lagartense teve acesso, é possível perceber os jovens, observando as motos do modelo, Honda Pop, que estavam estacionadas na Avenida Presidente Kenedy, Bairro Libório.

Segundos antes, dos suspeitos agirem, uma viatura da PM passa pelo local, mas a guarnição não percebe a intenção dos jovens, que disfarçam.— A viatura termina de passar e a dupla age rapidamente, e foge, levando as motocicletas de placas : QMN-8A46 e QMB4607.

As imagens já estão em poder da polícia que trabalha para identificar os suspeitos.