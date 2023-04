Editora Seduc lança 90 livros digitais

O auditório Hermínia Caldas, localizado na sede da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), estava lotado na manhã da última segunda-feira, 24, para o lançamento de 90 livros digitais. As obras escritas por estudantes, professores e pesquisadores de Sergipe podem ser baixadas de forma gratuita na Biblioteca Digital do Portal da Editora Seduc. Segundo o coordenador da Editora Seduc, Sidiney Menezes, o lançamento dos e-books ampliará o alcance das comunidades escolares e da sociedade em geral às produções oriundas das escolas públicas sergipanas, das redes estadual e municipais de ensino.

Autora da obra Epifanias em forma de memórias: declarações de alguém (não importa quem), que integra a coleção “Estudante Escritor”, Nataly Casey deixou transparecer toda a sua emoção ao ter seu primeiro livro publicado com selo da Editora Seduc. A jovem estudante de Simão Dias avaliou que o processo de produção do livro foi tranquilo, pois ele resultou de textos que ela já havia escrito. “Eu sempre fui incentivada a ler e escrever, seja em casa ou na escola. Então, eu decidi apresentar um esboço do que seria o livro para a minha professora orientadora. Ela me motivou a participar do edital da Editora Seduc e aqui estou eu, comemorando o lançamento do meu primeiro e-book”, disse a menina, com um sorriso no rosto.

A educadora Cris Souza, autora do livro Esperança, explica que a obra foi inspirada numa vivência sua durante um trabalho voluntário de contação de estórias para crianças em tratamento de câncer, no Hospital de Urgência do Estado de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju. “Vendo de perto o sofrimento das crianças, eu senti que precisava tratar do assunto, dando leveza ao tema para que as pessoas percebessem o sofrimento dos portadores de câncer e olhassem para eles com mais respeito e mais solidariedade”, afirmou a professora do Colégio Estadual 24 de Outubro. Para ela, a permanência desse programa de incentivo à cultura é de vital importância. “Como professora da rede estadual, que trabalha com o estímulo ao ato de ler desde que tomei posse, para mim este momento é um coroamento. Fico feliz de saber que, próximo da minha aposentadoria, a minha rede de ensino está trabalhando, de forma comprometida, para que o livro seja um instrumento de conhecimento para cada criança”, complementa.

Na ocasião, o secretário Zezinho Sobral parabenizou a equipe da Editora Seduc por levar adiante esse programa de popularização da leitura e de acesso à cultura sergipana. Ele também convidou estudantes, professores, profissionais de gestão e pesquisadores em geral a participarem do processo seletivo desencadeado pelo Edital nº 08/2023/GS/SEDUC. A expectativa é que se amplie a adesão das comunidades escolares à política de publicações da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura.

Fonte: Governo de SE