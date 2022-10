Educação de Lagarto alcança nota histórica no IDEB

A Educação Pública de Lagarto segue tendo avanços no aperfeiçoamento do seu processo de ensino-aprendizagem. A prova mais recente disso é o aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador que reúne os resultados do fluxo escolar, verificado por meio da taxa de aprovação de estudantes, bem como pelas médias de desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A pontuação obtida em 2021 foi 4,7, tanto para os anos iniciais como para os anos finais. Um avanço, quando comparado ao último resultado divulgado em 2019, em que o município obteve 4,0 para os anos iniciais e 4,6 para os anos finais, ou quando observado a posição entre todas as cidades de Sergipe, saindo, nos anos finais, da 13ª para a 6ª posição geral, melhor índice entre municípios com mais de 20 mil habitantes.

“Sabemos que há espaço para mais e maiores avanços e seguimos nessa busca, porém, por hora, temos muito o que comemorar, sobretudo quando consideramos que estas melhorias foram conseguidas no contexto da pandemia de COVID-19, em que o ensino passou a ser remoto, sem intermediação pedagógica presencial do professor em sala de aula”, ressalta a prefeita Hilda Ribeiro, que também é profissional de Educação.

Já para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, destaca que, com a retomada do ensino presencial e o esforço de todos os professores, demais profissionais da educação e dos que compõem a equipe da SEMED, além da constante participação das comunidades escolares, “temos convicção que os avanços serão ainda maiores para os próximos anos.Que venham as próximas avaliações”.