Educação de Lagarto garante mais uma especialização para os professores da rede municipal

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), aderiu ao Programa Digitus Empreendedor, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Com isso, o município contemplou, nesta primeira etapa, 20 professores da rede municipal de ensino com bolsas de pós-graduação lato sensu em tecnologias digitais e educação empreendedora.

A aula inaugural do programa foi realizada no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju. Na oportunidade, o coordenador da pós-graduação, Jonas Saraiva, destacou que o projeto tem o professor no centro de todo o trabalho. “É por meio do professor que faremos chegar aos alunos uma educação voltada para o presente e para o futuro”, argumentou.

Além disso, a diretora-geral do Programa Digitus explicou que a pós-graduação não tem como objetivo capacitar professores para formar futuros empresários, como sugere o senso comum ao tratar da educação empreendedora, mas sim formar cidadãos preparados para os desafios do futuro. “Posso decidir prestar um concurso público, mas preciso ter criatividade, fazer mais com menos e saber resolver conflitos; portanto, a mente precisa ser empreendedora. É disso que trataremos ao longo de 13 meses: como a educação pode preparar nossos jovens para um mundo cujo rumo ainda desconhecemos”, disse em seu discurso.

Para o diretor de Ensino e Aprendizagem da Semed, professor Joabe Bernardo, a adesão de Lagarto ao Programa Digitus Empreendedor representa mais um passo importante no processo de qualificação da rede municipal de ensino. “Esse programa permitirá ao professor fortalecer sua prática em sala de aula e, consequentemente, ampliar a aprendizagem dos nossos alunos no universo digital”, acrescentou.

Já a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, destacou que mais docentes serão incluídos no Programa Digitus Empreendedor. “Estamos garantindo especialização para 20 dos nossos professores, em um programa piloto para o estado de Sergipe. Trata-se de uma parceria entre o Sebrae e a Secretaria Municipal da Educação. E o que temos de presente é que isso está apenas começando: são 20 professores agora, mas, na próxima etapa, haverá muitos mais”, assegurou.

O Programa Digitus Empreendedor

O Programa Digitus Empreendedor é uma iniciativa educacional, estruturada como pós-graduação, com o objetivo principal de capacitar professores para que eles, por sua vez, levem o conhecimento sobre empreendedorismo e inovação para os alunos. Entre seus objetivos técnicos estão o fomento à cultura empreendedora e o uso de tecnologias educacionais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto