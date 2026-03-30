Educação de Lagarto lança 2ª edição do ProLeei

No último sábado, 28, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), deu início à segunda edição do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI). A iniciativa, que marcou o início de um processo de formação continuada de professores da pré-escola, reuniu mais de 200 profissionais da educação no Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, popularmente conhecido como Colégio Polivalente.

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil da Semed, professora Liz Andrade, o início de mais uma edição do programa é prova do compromisso de Lagarto com uma educação pública de qualidade. “É na infância que começa o futuro da nossa cidade. Por isso, mais uma vez, estamos dando início a esse programa que nos permitirá capacitar e acompanhar os nossos profissionais para que, juntos, possamos fortalecer o aprendizado das nossas crianças dentro da sala de aula”, argumentou.

O diretor de Ensino e Aprendizagem da Semed, professor Joabe Bernardo, por sua vez, reforçou a importância do ProLeei para a melhoria dos índices educacionais do município de Lagarto. “Com o ProLEEI, Lagarto reúne seus profissionais para refletir sobre a prática de alfabetização, a partir da escuta, da interação e da percepção de que a palavra importa para que o aluno se relacione consigo, com o outro e com o mundo. É assim que vamos melhorar os indicadores da nossa cidade”, analisou.

Recém-chegada à rede municipal de ensino, a professora da Escola Municipal Maria Luiza da Silva, situada no povoado Carcará, na zona rural de Lagarto, Gilvânia Souza, não escondeu a sua alegria com o início do programa que incentiva a leitura e a escrita na infância. “Vivendo hoje a formação, pudemos perceber que não precisamos deixar a infância acabar. Temos que ensinar as crianças a viver o mundo, trazendo a cultura, porque venho da rede privada e, muitas vezes, percebemos que elas esquecem o brincar, o aprender e o colocar a mão na massa. Então, estamos aprendendo coisas para levar o melhor para os nossos alunos”, acrescentou.

Já a professora da Unidade Municipal de Educação Infantil Brasil, situada no povoado Fazenda Grande, na zona rural de Lagarto, Jaqueline Santos, ressaltou que está em sua primeira experiência com o ProLEEI, um programa que considera fundamental para uma alfabetização cada vez mais assertiva. “Está sendo muito gratificante, porque estou vendo que há uma grande preocupação com a educação infantil, pois é nela que vamos trabalhar tanto as questões emocionais quanto as de leitura e escrita, coordenação motora e os campos de experiência. Por isso, espero que essa formação continuada continue formando professores mais comprometidos com a educação e que possamos, a cada dia, fortalecer a base, que é a educação infantil”, ressaltou.

Compromisso com a infância

Desde os primeiros meses de 2025, Lagarto tem investido no fortalecimento a educação infantil, com diversas iniciativas como a implantação do programa Bom Dia Feliz, que garante o desjejum a mais de 6 mil alunos; a entrega de novos conjuntos de uniformes a todos os alunos da rede municipal de ensino; a instalação de novos parquinhos em unidades que atendem o público infantil; a realização do projeto “Era Uma Vez”, que incentivou a leitura e a escrita na primeira infância, sendo premiado em dezembro último com o Troféu Ser Criança 2025; além das formações continuadas que preparam as equipes escolares para os mais diversos desafios da educação.

O ProLEEI

O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) é uma ação do Governo Federal, desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), que conjuga esforços da União, em parceria com os Estados, Municípios, o Distrito Federal e as Universidades Federais, para a oferta de formação continuada aos profissionais que atuam na Educação Infantil, prioritariamente professores que atuam em turmas de pré-escola, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

O programa tem como objetivo assegurar uma formação continuada que qualifique, teórica e metodologicamente, os profissionais da Educação Infantil. Sua finalidade é fortalecer práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita, respeitando as especificidades da infância e da Educação Infantil.

Fonte: Prefeitura de Lagarto