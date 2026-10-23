Educação de Lagarto mobiliza diretores e coordenadores para o Saese 2026

Nesta quinta-feira, 22, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizou um encontro de mobilização com diretores e coordenadores das unidades de ensino que participarão do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese) 2026. A iniciativa integra o CUIDA SAESE – 100 Dias de Ação e teve como objetivo fortalecer as estratégias para garantir a participação dos estudantes e, consequentemente, avançar nos resultados educacionais da rede municipal de ensino.

Durante o encontro, a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, reforçou a importância de as equipes escolares estarem atentas à frequência dos alunos e anunciou a realização de mais uma Caravana Saese, que percorrerá as unidades de ensino para incentivar os estudantes a participarem da avaliação estadual.

“A caravana é uma forma de dialogar com as crianças na linguagem delas. Então, vamos chegar às escolas com toda a energia e alegria, para que elas entendam a importância desse momento para nossa educação e participem ativamente”, explicou.

Em 2025, a Caravana Saese mobilizou 2.456 alunos dos 2º, 5º e 9º anos e contribuiu para garantir uma taxa de participação superior a 96% dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Lagarto no Saeb e no Saese.

“Além disso, nos dias de aplicação das provas, as equipes de apoio da Semed estarão distribuídas para dar todo o suporte necessário às escolas, garantindo que nenhum aluno fique para trás. É de mãos dadas com as escolas que fizemos e continuamos fazendo a nossa educação avançar”, acrescentou a secretária.

Para a coordenadora da Escola Municipal Manoel de Paula Menezes Lima, professora Maria da Piedade Santana, a mobilização foi de suma importância para garantir o sucesso dos estudantes.

“Isso requer o compromisso de todos. Então, a partir de agora, é trabalho total: é lutar pela presença do aluno na escola, correr contra o tempo e fazer o melhor que pudermos”, ressaltou.

O diretor da Escola Municipal Matheus José de Oliveira, professor Edmundo Mesquita, destacou a importância de contar com uma Semed parceira.

“Com essa união, as escolas não se sentem sozinhas e realizam um trabalho com muito mais segurança. Ninguém fica para trás”, comemorou.

Em 2025, a Educação de Lagarto registrou uma taxa de participação de 96% no Saese e avançou 8,8% na alfabetização e 6,1% nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação de Sergipe (Idese) daquele ano. O município também registrou avanços de 51% no Índice de Fluência Leitora (IFL) e de 48% no Indicador da Criança Alfabetizada.

Reconhecimento merecido

Diante da mobilização e dos avanços registrados no Ideb de 2025, a Soluções Moderna, parceira de Lagarto no processo de formação dos professores, entregou o troféu Aprova Brasil à Secretaria Municipal da Educação. O reconhecimento foi recebido pelos presentes com a expectativa de que resultados ainda melhores sejam alcançados.

Fonte: Prefeitura de Lagarto