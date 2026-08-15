Educação de Lagarto promove formação para professores que atuam nas salas de recurso do município

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), promoveu, na última sexta-feira, 14, no Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (Nape), um processo de formação voltado aos professores da educação inclusiva que atuam nas salas de recursos multifuncionais da cidade.

O objetivo da qualificação continuada proposta à equipe técnica é permitir que os materiais, equipamentos e tecnologias assistivas sejam utilizados de forma adequada e com intencionalidade pedagógica, levando em consideração as características de cada aluno em específico.

“Hoje o público-alvo da nossa formação são os professores da sala de recursos multifuncionais do município, que estão passando por um momento de prática, estudos de caso. Eles estão aprendendo a lidar com cada caso, como atuar com cada criança no dia a dia, qual a melhor forma de alfabetizar, trabalhar pontos como flexibilidade cognitiva, controle inibitório, atenção e muito mais”, explica a psicopedagoga e instrutora das atividades, Taís Silva Ramos.

As Sala de Recursos Multifuncionais, que foram ampliadas em Lagarto de 13 para 34 nos últimos 20 meses, são um instrumento de inclusão que busca garantir que o estudante com deficiência, neuro divergência ou ambos, tenham condições efetivas de participar, aprender e desenvolver a sua autonomia. Nesse contexto, é fundamental que sejam utilizadas por profissionais preparados e com objetivos pedagógicos claros.

“A partir das salas de recursos nós conseguimos trabalhar as dificuldades dessas crianças e possibilitar que elas aprendam coisas que para pessoas típicas parece tão natural, mas que as crianças atípicas podem apresentar dificuldades. A formação de hoje, na verdade, foi pensada para que os professores consigam usar essas ferramentas da melhor maneira possível. Temos material para trabalhar tanto no contexto cognitivo quanto na flexibilidade motora, usando de brincadeiras com a finalidade de aprendizagem”, ressalta a coordenadora do Nape, Larissa Libório.

O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado é o primeiro do tipo em Lagarto e foi inaugurado no início do mês de julho. O espaço recebeu cerca de 60 professores para as atividades desta sexta. Entre eles, está o psicopedagogo Antunes Santana, que atua na escola Rosendo Ribeiro de Souza, do povoado Rio Fundo.

“Então, é a primeira vez que nós, professores, estamos sendo recebidos pelo Nape, esse espaço que, além de acolher salas de recursos, é também essencial para a formação da gente no dia a dia. O lugar já inspira por si só e estamos desenvolvendo atividades de prática em conjunto, o que é importante, porque é difícil pensar em inclusão, planejar aulas, sozinhos. Quando nos reunimos com outros colegas, reunimos ideias, com certeza crescemos e beneficiamos nossos alunos”, conta.

A professora da Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Raimundo José de Carvalho, no bairro Ademar de Carvalho, e mãe atípica Poliana Mourão, também participou da iniciativa de qualificação. De acordo com ela, a formação continuada é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho eficaz.

“O município vem fazendo um trabalho muito positivo na questão da educação especial, da educação inclusiva. Nós, professores, precisamos desse suporte. O Nape veio no momento certo para nos auxiliar. Ao usar a sala de recurso precisamos fazer adaptações uma vez que trabalhamos com um público muito diversificado. A gente precisa desse acolhimento, desse aprendizado para nos fortalecer e enriquecer o nosso conhecimento”, diz.

Ao ampliar os espaços de atendimento especializado e investir na preparação dos professores para o uso adequado de recursos pedagógicos e tecnologias assistivas, o município busca assegurar práticas cada vez mais acessíveis, individualizadas e capazes de contribuir para a aprendizagem, o desenvolvimento e a autonomia dos estudantes matriculados na rede.

Fonte: Prefeitura de Lagarto