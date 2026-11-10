Educação de Lagarto registra avanço de 1.200% no Selo Escola Sem Violência

A Educação de Lagarto tem mais um motivo para comemorar. O Ministério Público de Sergipe (MPSE) divulgou, nesta semana, o resultado do Edital nº 002/2025 do Selo Escola Sem Violência, e o município conquistou um resultado expressivo: das 15 escolas de Lagarto premiadas, 13 pertencem à rede municipal de ensino, sendo 12 reconhecidas com o Selo Ouro e uma com o Selo Prata. O resultado representa um avanço de 1.200% em relação à edição anterior.

A conquista também posiciona Lagarto com destaque no cenário estadual. Considerando o quantitativo total de selos conquistados pelas redes públicas de ensino, o município alcançou a quinta colocação em Sergipe. Quando analisadas exclusivamente as premiações com o Selo Ouro, Lagarto sobe para a quarta posição entre as redes públicas do estado.

Na edição de 2025, apenas a Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário foi certificada com o Selo Prata. Já na edição de 2026, cuja cerimônia de premiação acontecerá no final deste ano, o número de escolas reconhecidas cresceu significativamente, evidenciando o fortalecimento das ações desenvolvidas pela rede municipal de ensino para promover ambientes escolares mais seguros, acolhedores e livres de violência.

As escolas municipais contempladas com o Selo Ouro foram: Antônio Xisto dos Santos, Sílvio César Leite, Edibaldo Contreira Celestino, José Antônio dos Santos, Eliezer Porto, Eduvirgens Araújo Menezes, Eudálio de Lima, Manoel de Paula Menezes Lima, Manoel Esteves de Jesus, Marco Machado de Almeida, Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro e Mateus José de Oliveira. Já a Escola Municipal Maria Erundina Mota Souza conquistou o Selo Prata.

De acordo com o professor Marcel Almeida, responsável pelo Programa Escola que Protege na Rede Municipal de Ensino de Lagarto, o resultado é fruto de um trabalho coletivo e do atendimento a um chamado feito pela Secretaria Municipal da Educação ainda em 2025. “Essa conquista é o reconhecimento de que a escola também tem um papel fundamental na promoção da igualdade de gênero, no combate ao machismo e à cultura de violência, na conscientização dos estudantes e na construção de uma sociedade mais justa, respeitosa e livre de violência contra meninas e mulheres”, destacou.

A secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia Damasceno, também comemorou os avanços e ressaltou que o resultado já era esperado diante das ações que vêm sendo desenvolvidas nas unidades de ensino. “Mais do que uma certificação, esse resultado representa o compromisso de toda a nossa rede com uma educação que acolhe, protege e transforma vidas. Por isso, quero parabenizar nossas equipes gestoras, professores, servidores, estudantes e famílias, pois essa conquista é fruto de um trabalho coletivo. Seguiremos avançando para garantir que nossas escolas sejam cada vez mais seguras, acolhedoras e livres de violência”, afirmou.

O Selo Escola Sem Violência

O Selo Escola Sem Violência é uma iniciativa do Ministério Público de Sergipe que reconhece escolas (públicas e particulares) que implementam ações de prevenção e combate à violência contra meninas e mulheres. As escolas são certificadas em duas categorias, Selo Ouro e Selo Prata. A iniciativa se baseia na Lei Federal n° 14.164/2021, que inclui conteúdo sobre o tema nos currículos e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

Fonte: Prefeitura de Lagarto