Educação de Sergipe disponibiliza acesso à Plataforma Passei! para Enem 2026

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) disponibiliza mais um ambiente virtual para os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026: a Plataforma Passei!. Os estudantes concluintes do Ensino Médio da Rede Estadual já estão cadastrados na plataforma e podem acessá-la por meio do Espaço do Estudante – Seed, a ser baixado via Play Store ou Apple Store, ou por meio do endereço eletrônico.

Na tela inicial do aplicativo, há um link que direciona diretamente para a plataforma, facilitando o acesso dos estudantes aos conteúdos e recursos disponíveis. Como os estudantes já estão cadastrados na plataforma, as informações de acesso, como login e senha, foram encaminhadas para os respectivos e-mails institucionais, com domínio @aluno.seed.se.gov.br.

De acordo com o professor e técnico da Seed, Roney Marcos, caso o estudante não se recorde dos dados de acesso ao e-mail institucional, deve procurar o Setor de Atendimento e Suporte (Setas) da Assessoria de Informática da Seed, por meio do número de telefone 3194- 3270 e 3194-3260 (WhatsApp).

O PasseiI! é uma plataforma educacional digital voltada à preparação dos estudantes para o Enem e vestibulares, com conteúdos pedagógicos e recursos de apoio aos estudos. Também está disponível para professores e coordenadores escolares e reúne recursos digitais de apoio, funcionando como uma ferramenta complementar aos estudos dos alunos concluintes.

A aluna do Centro de Excelência em Educação Profissional José Figueiredo Barreto, Maria Caroline Damázio, destacou a facilidade de acesso da plataforma. “Fiz um cadastro e este pede que faça uma prova para saber o seu nível de competência. A partir daí eles ajudam a montar o cronograma de estudos e a acessar os conteúdos em que tenho mais dificuldade. Ajuda bastante”, afirmou.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

Além do acesso à plataforma Passei!, o Governo de Sergipe, por meio da Seed, já distribuiu 53 mil tablets com fins pedagógicos para alunos do Ensino Médio, ampliando as oportunidades de acesso à internet segura ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA Escolar), e integrando materiais didáticos, vídeos, textos e quizzes criados por professores da rede.

Por meio do AVA Escolar, os alunos da rede e matriculados no Pré-Uni também têm acesso aos Cadernos de Conteúdos do Programa Pré-Universitário de Sergipe, além de simulados personalizados. Os materiais de 2026 do Pré-Uni também podem ser acessados por meio do link.

Para além do digital, a Seed também oferta aulas presenciais do Pré-Universitário em 50 polos de 30 municípios com uma vasta programação de atividades, a exemplo dos simulados, de oficinas de redação e do Treinando com Pesos. “A disponibilização de todos os materiais didáticos reforçam a preparação dos estudantes que farão o Enem 2026. Os estudantes conseguem acessar as vídeo-aulas, os cadernos com os conteúdos e treinar questões através dos simulados. Faltando um mês para a prova, a melhor estratégia é revisar os conteúdos e reforçar o que ainda apresenta alguma fragilidade”, afirmou Gisele Pádua, coordenadora do Programa Pré-Universitário.

No dia 6 de novembro, a Seed realizará o tradicional Aulão Final na preparação para o Enem. As provas do Enem 2026 serão aplicadas nacionalmente nos dias 8 de novembro – Redação, Linguagens e Ciências Humanas – e 15 de novembro – Ciências da Natureza e Matemática.

Fonte: Governo de SE