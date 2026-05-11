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Educação expõe conquistas inéditas na 3º Bienal do Livro de Lagarto

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Entre os dias 8 e 9 de maio, o Centro de Vivências da Universidade Federal de Sergipe (UFS) sediou a 3ª Bienal do Livro de Lagarto. Durante o evento, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), teve participação ativa com a exposição de todos os avanços obtidos desde janeiro de 2025, com vistas ao fortalecimento da Rede Municipal de Ensino.

Com um estande dedicado à sala de aula, a Semed realizou a exposição do Programa Bom Dia Feliz, que garante o desjejum diário a mais de 6 mil alunos; dos novos fardamentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, garantidos a todos os matriculados na rede; do Sistema de Avaliação da Educação de Lagarto (Sael), que monitora e acompanha o desenvolvimento de cada aluno por meio de simulados bimestrais; dos novos e inéditos kits escolares; além da Matrícula Online, do histórico crescimento de 48,4% no Indicador da Criança Alfabetizada de 2025 e do Troféu Ser Criança, conquistado graças à realização do projeto anual “Era Uma Vez…” e do Programa Bom Dia Feliz.

De acordo com a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, a Semed não poderia ficar de fora de um evento tão importante para o fomento da cultura leitora no município. “Na terra do maior crítico literário do país, na terra do primeiro filólogo da língua portuguesa, Sílvio Romero e Laudelino Freire, nós não poderíamos ter menos. O compromisso da Secretaria Municipal da Educação hoje, é que os alunos tenham acesso à leitura na idade certa, que sejam aprendizes e leitores na idade certa. Esse é o compromisso essencial para que esse projeto da Bienal, no futuro, seja deles e continue celebrando parcerias com o poder público, porque é assim que construímos um país melhor”, discursou.

Por isso, além do estande, diversas caravanas de unidades da rede municipal de ensino foram levadas à Bienal. Para o professor Sérgio de Jesus, da Escola Municipal José Antônio dos Santos, aproximar os alunos da cultura literária é algo incentivador. “Os alunos estão gostando de sair da sala de aula para estar em um ambiente como esse. Então, é prazeroso fazer parte desse processo. Que tenhamos mais momentos como esse, para que eles possam vivenciar de perto o livro didático e o gosto pela leitura, porque isso enriquece, e o conhecimento é infinito”, comentou.

Para o aluno David Gabriel, da Escola Municipal José Antônio dos Santos, participar da Bienal foi um momento de muito aprendizado e conhecimento sobre pinturas e obras literárias. Do mesmo modo, seu colega Leonardo Teodoro classificou a experiência como “incrível”. “Aqui a gente pode conhecer pessoas, artistas muito bons, culturas e muitos livros. Então, estou achando incrível”, afirmou.

Lagartinidade presente

A cultura do artesanato genuinamente lagartense também teve presença marcante na 3ª Bienal do Livro de Lagarto, graças ao apoio da Prefeitura de Lagarto, por meio da Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), e do Sebrae.

Para o diretor da referida Sala, Rafael Evangelista, a presença do artesanato lagartense foi mais uma oportunidade de integração entre cultura, arte e comunidade, permitindo às artesãs locais compartilharem suas produções com um público diversificado. “É nosso dever garantir suporte às nossas artesãs, fomentando a conexão entre os artistas, os visitantes e o ambiente universitário, contribuindo para ampliar o alcance e a valorização do artesanato produzido em Lagarto”, enfatizou.

Contente com o sucesso da exposição, a artesã Maria Alice Leal celebrou a receptividade às suas produções. “Eu amo estar nesses eventos e gosto muito de produzir bonecos de parafuso, que são uma tradição de Lagarto e que poucos conseguem fazer. Já vendi quase todos os bonecos e estou muito, muito feliz”, comemorou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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