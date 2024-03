Elegante calçados celebra 62 anos de sucesso em Lagarto

Em 1962, ano marcante para o Brasil com a conquista do bicampeonato da FIFA pela Seleção Brasileira de Futebol no Chile, a instituição do 13º salário, o início da fabricação da Volkswagem e o lançamento da Sandália Havaiana, nascia em 13 de abril a “Elegante Calçados”.

Fundada pelos visionários empreendedores lagartenses, Sr. Artur Reis e seu irmão, Sr. Décio, a empresa emergia como um marco pioneiro no comércio de Lagarto e região, especializando-se na comercialização de artigos de calçados, principalmente aqueles oriundos do Sul e Sudeste do país. Este feito se destacava em um tempo onde as lojas locais focavam apenas em produtos regionais.

A inauguração da loja ocorreu na Avenida Presidente Vargas, 12, esquina com a Praça Filomeno Hora. Em 1965, ocorreu um marco importante na trajetória da “Elegante Calçados”: a empresa mudou-se para a Rua da Glória, hoje conhecida como Rua Dr. Laudelino Freire, nº 189, no coração de Lagarto-SE.

Essa mudança de endereço, apenas três anos após sua fundação, marcou o início de uma nova era para a loja, aproximando-a ainda mais do pulsante centro comercial e da vida cotidiana dos lagartenses.

Ao longo das décadas, a “Elegante Calçados” se estabeleceu como uma das poucas sobreviventes do varejo sergipano daquela época, adaptando-se e evoluindo com o mercado sem perder a essência. Resistiu ao tempo com mudanças no layout e na forma de atuação, mantendo-se sempre alinhada às exigências de um mercado em constante transformação.

A tradição de um atendimento de excelência, oferecendo diversidade, qualidade e bom gosto, permaneceu intocada. Hoje, a loja se reinventa mais uma vez, marcando presença também no cenário digital.

Em 1986, uma nova era começava de fato para a “Elegante Calçados” quando Sr. Décio, junto à sua família, assumiu o controle da empresa. A partir desse momento, a empresa solidificou seu lugar no coração de Lagarto-SE, mantendo-se fiel ao endereço na Rua Dr. Laudelino Freire, nº 189, e continuando a evoluir para atender às novas gerações de clientes com o mesmo compromisso de qualidade e excelência que marcou sua fundação.