Eleição 2026: candidatos do prefeito Sérgio Reis são eleitos em Sergipe

A noite deste domingo, 04, foi marcada por grande alegria em Lagarto. O prefeito Sérgio Reis celebrou a vitória de todos os seus candidatos em Sergipe.

Com mais de 80 mil votos, Fábio Reis ( PSD) foi reeleito e conquistou o seu quinto mandato como Deputado Federal.

Ibraim de Valmir (PV) foi reeleito Deputado Estadual com 23.314 votos.

Para senador Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB) foram reeleitos.

Com o número 55, Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito governador de Sergipe, no 1º turno, com com 727.291 votos (59,27%).

“Que alegria ver o nosso time sair vitorioso e saber que Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, Fábio Reis e Ibrain Monteiro vão continuar trabalhando por Sergipe e, principalmente, por Lagarto” celebrou o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.