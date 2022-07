Eleições 2022: PL, PSD e PT farão convenções no dia 5 de agosto

Desde a última quarta-feira, 20 de julho, até o dia 5 de agosto, os partidos políticos devem realizar suas convenções para deliberar sobre a formação de federações e registro dos candidatos e candidatas que vão disputar as eleições 2022.

Os escolhidos para concorrer aos mandatos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputados federal e estadual devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Em Sergipe, os partidos já se preparam para esse momento decisivo no processo eleitoral. PSD, PT e PL, que capitaneiam as três principais candidaturas ao Governo, farão suas convenções no prazo final – o 5 de agosto.

“Só há inelegibilidade quando se publica o acórdão. Como não foi publicado, estou elegível, a convenção está confirmada para o dia 5 de agosto e o PL vai homologar o nosso nome para Governo”, diz o pré-candidato ao Governo Valmir de Francisquinho, PL, cuja inelegibilidade foi mantida pelo TSE.

O PSD, partido do bloco governista que tem Fábio Mitidieri como cabeça de chapa, tem expectativa bastante positiva.

“Pretendemos reunir lideranças de todo o Estado, grupos que nos apoiam, a juventude para reafirmar nosso projeto para Sergipe avançar na inclusão social, na geração de emprego e com combate à fome”, diz Fábio.

Para ele, a convenção é um momento importante de fortalecimento da candidatura e de todo o grupo. “É um momento de união, quando nossos filiados confirmam o compromisso com nosso propósito de trabalhar pelo bem de Sergipe, nosso projeto de avançar com propostas inovadoras”, ressalta.

Segundo Fábio, o PSD está finalizando os preparativos para a convenção, que será no dia 5 de agosto, às 17h55, na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese.

Já para Rogério Carvalho, PT, também pré-candidato a governador, a convenção partidária é o momento em que se concretiza uma construção política em que os partidos se unem pelo ideal de reposicionar Sergipe no caminho do desenvolvimento.

O bloco dele também realizará a convenção no dia 5 e seguirá o ritual de visitas nas sedes dos partidos Solidariedade, PC do B, PV, PSB, MDB e PT.

“A partir do registro da chapa e das candidaturas, o time do Lula em Sergipe está pronto para dar início à campanha de um projeto em que vai devolver aos sergipanos a nossa autoestima com oportunidades de emprego e renda, e onde o povo de Sergipe vai estar no orçamento”, resume Rogério.

O grupo liderado pelo delegado e senador Alessandro Vieira fará uma convenção conjunta do PSDB, Cidadania e do Podemos, no próximo dia 30, às 15h, no Centro de Convenções. “A expectativa é muito positiva, de começo de caminhada”, afirmou Alessandro.

Já o PSTU, que traz a pernambucana-sergipana Vera Lúcia como candidata a presidente da República, fará convenção Nacional no próximo domingo, 31, na cidade de São Paulo. O evento terá início às 14h30 e será realizado na sede do Sindicato dos Metroviários, no bairro de Tatuapé.

O partido vai referendar o nome da operária sapateira Vera Lúcia, que ingressou e fez seu nome na política vivendo em Sergipe, como candidata à Presidência da República e da indígena Kunã Yporã (Raquel Tremembé), da etnia Tremembé, do Maranhão, será a vice.

“Formaremos uma chapa inédita na história do nosso país, composta por duas mulheres, uma operária negra e uma indígena. Teremos o desafio de apresentar um programa socialista contra toda forma de exploração e opressão. Um programa que vai responder às necessidades mais sentidas pelo povo pobre e trabalhador”, afirma Vera.

Fonte: JL Política