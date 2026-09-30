Eleições 2026: CBMSE e Polícia Científica integram estrutura de segurança para o pleito em Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMSE) e a Polícia Científica (PCI/SE) completam a estrutura de segurança pública de Sergipe mobilizada para as Eleições 2026. As instituições definiram estratégias específicas para o período eleitoral, que envolvem desde a presença preventiva em locais de votação até a manutenção de serviços especializados para atendimento das demandas relacionadas ao pleito.

O planejamento do Corpo de Bombeiros prevê equipes distribuídas em 172 locais de votação de 15 municípios, abrangendo cinco zonas eleitorais. A atuação inclui ações preventivas, atendimento a eventuais mal súbitos e ocorrências que possam interferir no andamento da votação.

Já a Polícia Científica manterá quatro serviços de plantão durante o período eleitoral: Identificação Criminal, Local de Crime, Instituto Médico-Legal (IML) e Arquivo Biométrico. A estrutura foi organizada para assegurar o atendimento das demandas que estejam relacionadas às atribuições da instituição durante as eleições.

Os detalhes operacionais da atuação do CBMSE, da Polícia Científica e dos demais órgãos envolvidos na segurança das Eleições 2026 serão apresentados na entrevista coletiva marcada para esta quinta-feira, 1º, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Aracaju.

Fonte: SSP/SE