Eleições 2026: Forças de segurança de Sergipe mobilizam mais de 1,8 mil profissionais

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe e seus órgãos vinculados mobilizarão mais de 1,8 mil profissionais na estrutura montada para as Eleições 2026. O detalhamento operacional do planejamento está sendo divulgado nesta quinta-feira, 1º, reunindo integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica.

As ações estarão distribuídas pelos 75 municípios sergipanos e acompanharão diferentes etapas do processo eleitoral, desde a movimentação relacionada à campanha até a votação, a apuração e o atendimento de ocorrências. A estrutura foi organizada de acordo com as atribuições de cada força, com equipes em locais de votação, unidades policiais, áreas de perícia, fóruns e pontos estratégicos. O pleito contará, ainda, com a atuação de integrantes do Grupamento Tático Aéreo da SSP (GTA), das Guardas Municipais e da Polícia Penal.

Polícia Civil

A Polícia Civil de Sergipe empregará 498 policiais durante o período eleitoral, sendo 98 delegados e 400 oficiais investigadores, além de cerca de 120 viaturas. A corporação estará presente nos 75 municípios.

No domingo de votação, as delegacias funcionarão com equipes completas das 7h às 19h. No interior, a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) atende 71 municípios. Na Grande Aracaju, a estrutura envolve a 5ª Delegacia Metropolitana, em Nossa Senhora do Socorro; a 11ª Delegacia Metropolitana, na Barra dos Coqueiros; e a 12ª Delegacia Metropolitana, em São Cristóvão.

Em Aracaju, estarão envolvidas unidades como a Delegacia de Turismo, a Central de Flagrantes, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e a Casa da Mulher Brasileira. As equipes plantonistas da Central de Flagrantes, da Casa da Mulher Brasileira e do DHPP permanecerão em atividade após o encerramento da votação.

A Polícia Civil também atuará no atendimento de crimes eleitorais quando a Polícia Federal não estiver presente diretamente, realizando os procedimentos necessários para o encaminhamento dos casos à Justiça. As unidades permanecerão disponíveis para o atendimento das demais ocorrências policiais durante todo o período eleitoral.

Polícia Militar

A Polícia Militar de Sergipe terá atuação nos 75 municípios, distribuídos em 29 zonas eleitorais e 1.207 locais de votação. Para organizar o emprego das equipes, o estado foi dividido entre quatro Comandos de Policiamento Militar Regionais (CPMR).

Nos locais de votação, estarão empregados 860 policiais militares. A atuação será reforçada por coordenadores de zonas eleitorais, supervisores de área, policiamento especializado e equipes destinadas ao acompanhamento dos fóruns e ao policiamento ordinário.

O planejamento da PMSE começa nesta quinta-feira, 01, com o emprego do policiamento ordinário em comícios, concentrações públicas e outros eventos relacionados à campanha, além da intensificação da produção de informações de segurança pública. Na sexta-feira, 2, as equipes especializadas estarão distribuídas pelas 29 zonas eleitorais.

No sábado, 3, as equipes destinadas aos locais de votação serão deslocadas para suas áreas de atuação. Também haverá policiamento nos fóruns a partir das 12h e reuniões dos supervisores com os juízes eleitorais. No domingo, 4, o policiamento extraordinário será empregado nos locais de votação, junto às demais ações de policiamento ordinário e especializado.

Após o encerramento da votação, a PMSE manterá equipes nos fóruns onde ocorrerá a apuração e nos locais de comemoração. O planejamento inclui ainda o georreferenciamento dos locais de votação, a setorização das áreas de supervisão e o remanejamento de equipes para o atendimento de ocorrências emergenciais.

Corpo de Bombeiros Militar

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe empregará 498 bombeiros exclusivamente no atendimento das demandas do pleito eleitoral. A corporação estará presente em cinco zonas eleitorais, abrangendo 172 locais de votação distribuídos em 15 municípios.

Nos locais de votação, as equipes atuarão na prevenção de sinistros, no atendimento de mal súbitos e em ocorrências que possam interferir no andamento da votação. O planejamento prevê de dois a quatro bombeiros militares por localidade, de acordo com a área de atuação.

Após o encerramento da votação, os bombeiros permanecerão nos locais para a guarda das urnas eletrônicas até o recolhimento para os pontos de apuração. Em alguns municípios, as equipes acompanharão os representantes da Justiça Eleitoral até os fóruns das respectivas zonas.

O CBMSE contará ainda com uma Sala de Situação instalada no Salão Nobre do Quartel do Comando-Geral para o monitoramento da operação. O Grupamento Tático Aéreo prestará suporte aéreo em ações de prevenção, segurança e eventuais operações de resgate, conforme o planejamento do pleito.

Polícia Científica

A Polícia Científica de Sergipe atuará em frentes preventivas, de suporte tecnológico e de pronta resposta a crimes ocorridos nos dias de votação. O trabalho envolverá os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação.

O Instituto de Identificação manterá plantão 24 horas para identificação criminal, identificação necropapiloscópica e levantamento em local de crime. O Instituto Médico-Legal também funcionará em regime de plantão 24 horas, com realização de exames de corpo de delito, exames cadavéricos e recolhimento de corpos.

O Instituto de Criminalística realizará perícias em locais de crimes contra a vida, contra o patrimônio e em ocorrências de dano. A perícia criminal também poderá subsidiar investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral em casos como falsificação de documentos e crimes de informática e sistemas.

A Polícia Científica manterá ainda plantão de arquivo biométrico para prestar suporte às zonas e seções eleitorais e preservar a integridade e a segurança dos dados biométricos.

Integração e monitoramento

A estrutura de segurança das Eleições 2026 contará ainda com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que será ativado às 13h desta sexta-feira, 2, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), em Aracaju.

O espaço reunirá representantes das forças de segurança e dos órgãos envolvidos na operação eleitoral, permitindo o compartilhamento de informações e o acompanhamento das ações realizadas em diferentes regiões do estado.

A partir do CICC, informações produzidas pelas equipes em campo poderão ser acompanhadas de forma integrada, com apoio de recursos georreferenciados e dos canais de comunicação operacional. A estrutura também permitirá o acionamento das equipes conforme a necessidade e o acompanhamento das ocorrências durante as diferentes etapas do pleito.

Com a integração entre planejamento, monitoramento e atuação em campo, a estrutura da Secretaria da Segurança Pública acompanhará as diferentes etapas das Eleições 2026, desde as ações preventivas até o encerramento da votação e a apuração.

Fonte: SSP/SE