Eleições 2026: Polícia Civil define atuação para o pleito em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe terá atuação nos 75 municípios do estado durante as Eleições 2026. O planejamento contempla ações antes, durante e após o pleito, com as unidades policiais mobilizadas para o atendimento das ocorrências de sua competência e o suporte às demais forças de segurança.

Durante o período eleitoral, a Polícia Civil atuará de forma integrada com as demais instituições envolvidas na segurança do pleito. A corporação também poderá atuar nos casos de crimes eleitorais quando a Polícia Federal não estiver presente diretamente, realizando o atendimento da ocorrência e os procedimentos necessários para o encaminhamento do caso à Justiça.

Além das ocorrências relacionadas às eleições, as unidades da Polícia Civil permanecerão disponíveis para o atendimento dos demais crimes e para os procedimentos policiais decorrentes dessas ocorrências.

A atuação da Polícia Civil integra o planejamento conjunto das forças de segurança para as Eleições 2026 em Sergipe. Os detalhes operacionais do órgão serão apresentados na entrevista coletiva marcada para esta quinta-feira, 1º, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Aracaju.

Fonte: SSP/SE