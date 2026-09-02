Eleições 2026: saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de Sergipe nesta quarta-feira

O candidato participou de uma assembleia dos professores da rede estadual de ensino na Zona Sul de Aracaju. Em seguida, reuniu-se com representantes da articulação da região do semiárido e finalizou as atividades do dia com uma panfletagem no Bairro Orlando Dantas. O candidato falou à equipe da TV Sergipe sobre a geração de empregos no estado.