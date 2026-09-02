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Eleições 2026: saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de Sergipe nesta quarta-feira

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Os candidatos ao governo de Sergipe cumpriram compromissos de campanha nesta quarta-feira (2).

Dr. Helton (PSOL), Emanuel Cacho (PSDB) e Fábio (PSD) e Taty Cristina de Jesus (DC) cumpriram agenda na capital. Já Ricardo Marques (PL) e Valmir de Francisquinho (Republicanos) estão com as agendas suspensas em virtude de problemas de saúde.

Dr. Helton (PSOL)

O candidato participou de uma assembleia dos professores da rede estadual de ensino na Zona Sul de Aracaju. Em seguida, reuniu-se com representantes da articulação da região do semiárido e finalizou as atividades do dia com uma panfletagem no Bairro Orlando Dantas. O candidato falou à equipe da TV Sergipe sobre a geração de empregos no estado.

Emanuel Cacho (PSDB)

O candidato informou que participa, no período da noite, de uma carreata pela Zona Norte da capital, com saída da Orlinha do Bairro Industrial.

Fábio (PSD)

O candidato informou que participa, no período da noite, de uma carreata pela Zona Norte da capital, com saída da Orlinha do Bairro Industrial.

Ricardo Marques (PL)

A equipe do candidato informou que a agenda desta quarta-feira continua suspensa. A decisão foi tomada por conta da saúde do candidato, que se recupera de um forte quadro gripal.

Taty Cristina de Jesus (DC)

A candidata concedeu entrevista a uma emissora de rádio e, na sequência, realizou uma ação com eleitores na região do centro comercial da capital. A candidata falou à equipe da TV Sergipe sobre a geração de empregos no estado.

Valmir de Francisquinho (Republicanos)

A equipe de campanha do candidato informou que ele continua em São Paulo, mas que já finalizou o tratamento de saúde ao qual foi submetido nos últimos dias. A previsão é que ele retorne a Sergipe ainda nesta quarta.

Fonte: G1
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