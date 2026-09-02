Eleições 2026: saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de Sergipe nesta quarta-feira

Os candidatos ao governo de Sergipe cumpriram compromissos de campanha nesta quarta-feira (2).
Dr. Helton (PSOL), Emanuel Cacho (PSDB) e Fábio (PSD) e Taty Cristina de Jesus (DC) cumpriram agenda na capital. Já Ricardo Marques (PL) e Valmir de Francisquinho (Republicanos) estão com as agendas suspensas em virtude de problemas de saúde.
Dr. Helton (PSOL)
O candidato participou de uma assembleia dos professores da rede estadual de ensino na Zona Sul de Aracaju. Em seguida, reuniu-se com representantes da articulação da região do semiárido e finalizou as atividades do dia com uma panfletagem no Bairro Orlando Dantas. O candidato falou à equipe da TV Sergipe sobre a geração de empregos no estado.
Emanuel Cacho (PSDB)
O candidato informou que participa, no período da noite, de uma carreata pela Zona Norte da capital, com saída da Orlinha do Bairro Industrial.
Fábio (PSD)
O candidato informou que participa, no período da noite, de uma carreata pela Zona Norte da capital, com saída da Orlinha do Bairro Industrial.
Ricardo Marques (PL)
A equipe do candidato informou que a agenda desta quarta-feira continua suspensa. A decisão foi tomada por conta da saúde do candidato, que se recupera de um forte quadro gripal.
Taty Cristina de Jesus (DC)
A candidata concedeu entrevista a uma emissora de rádio e, na sequência, realizou uma ação com eleitores na região do centro comercial da capital. A candidata falou à equipe da TV Sergipe sobre a geração de empregos no estado.
Valmir de Francisquinho (Republicanos)
A equipe de campanha do candidato informou que ele continua em São Paulo, mas que já finalizou o tratamento de saúde ao qual foi submetido nos últimos dias. A previsão é que ele retorne a Sergipe ainda nesta quarta.