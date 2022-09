O Doutor CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA, Juiz Eleitoral da 12ª Zona do município de Lagarto, comunica aos Presidentes de seção, mesários e secretários que as camisas das eleições 2022 estarão disponíveis para entrega, no período de 19 a 28 de setembro, das 8 às 17 horas, no Fórum Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos, localizado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, vizinho a Clínica de saúde Maroto.