Eleições no CRO/SE acontecem nesta sexta; Saiba como votar

Na próxima sexta-feira, 06 de outubro, acontecerá a eleição de renovação da diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO/SE) para o biênio 2024-2025, que será das 00h às 23h59.

A votação é 100% online e será realizada por meio da plataforma virtual http://eleicaocros2023.elejaonline.com, porém o botão de acesso a votação estará disponível na sexta.

Os eleitores receberão uma senha provisória para acesso ao sistema de votação em até 48h antes do início do pleito, por SMS e/ ou e-mail conforme dados cadastrais do sistema CFO/CRO.

O primeiro passo será a alteração da senha provisória por uma senha definitiva, única e pessoal do inscrito. Em seguida, a tela vai mostrando os passos a seguir, como o Termo de Consetimento e o espaço para votar e confirmar o voto. Para concluir o processo, o eleitor tem a opção de ver o comprovante, podendo enviá-lo por email ou fazer download.

Participar das eleições é um papel importante e obrigatório e o cirurgião-dentista que não votar e não justificar a falta estará sujeito à multa eleitoral.

Com uma proposta de mudança e ideias inovadores, o movimento Renova CRO/SE, representada pelo cirurgião-dentista, Thadeu Roriz, disputa o comando do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe pela chapa 2.

Ascom – Movimento Renova CRO/SE – Chapa 2