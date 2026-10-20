Eleitores de Lagarto votarão nos mesmos locais no segundo turno; TRE-SE confirma regras para o Estado

Apenas uma alteração foi registrada em todo o estado de Sergipe, afetando duas seções no município de Nossa Senhora do Socorro. Em Lagarto, tudo segue igual.

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informou que as eleitoras e eleitores de Lagarto devem comparecer ao mesmo local de votação do primeiro turno para as eleições deste segundo turno de 2026. Não houve qualquer alteração nas zonas e seções eleitorais do município.

De acordo com o boletim do TRE-SE, a regra de manutenção dos locais vale para quase todo o estado. A única exceção em Sergipe ocorre em Nossa Senhora do Socorro (34ª Zona Eleitoral). Lá, duas das sete seções da Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro (318 e 371) foram transferidas para a Secretaria de Trabalho e Emprego, localizada na Avenida Aracaju, nº 486, no conjunto João Alves. A mudança visou adequar o espaço físico e garantir mais comodidade ao eleitorado local.

Para as demais zonas eleitorais, incluindo toda a estrutura montada em Lagarto, a logística permanece inalterada.

Como confirmar seu local de votação

Para evitar qualquer confusão ou deslocamento desnecessário no dia do pleito, a Justiça Eleitoral orienta que os cidadãos confirmem seus dados previamente. A verificação pode ser feita de forma rápida e gratuita pelos seguintes canais:

Aplicativo e-Título: disponível para download em smartphones (iOS e Android).

Autoatendimento Eleitoral: através do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Aviso Importante:As regras e locais de votação informados nesta matéria refletem a situação oficial até o presente momento. Como as informações e logísticas eleitorais podem mudar com rapidez, recomendamos que os eleitores acompanhem constantemente a comunicação oficial do TRE-SE e do TSE para não serem pegos de surpresa no dia da eleição.

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE).