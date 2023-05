Eleitos o Rei e a Rainha do Milho no País do Forró 2023

Sergipe já possui a sua Rainha e seu Rei para representar o estado durante o período junino de 2023. Os escolhidos foram Thamyres dos Santos e Júnior Vieira, dançarinos da quadrilha junina Século XX. A escolha inédita aconteceu durante o concurso Dama e Cavalheiro no País do Forró, realizado durante a noite da última sexta-feira, 19, no Complexo Cultural Gonzagão.

O objetivo do concurso é reacender a cultura tradicional do reinado, inspirado na rainha do milho, e fortalecer o título que consagrou Sergipe como o país do forró. “Com esse concurso preservamos a nossa cultura. Rei e rainha do milho… conheço esse modelo desde criança. Então como somos o país do forró e nunca pensamos na escolha dos nossos representantes? Fico feliz por estarmos tirando esse casal das nossas quadrilhas juninas”, disse a diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Antônia Amorosa.

Thamyres dos Santos falou sobre a responsabilidade em representar Sergipe de norte a sul. “A gente se preparou para ganhar o concurso e está preparado para representar o nosso estado. Sabemos da responsabilidade e estamos felizes em representar Sergipe”, garantiu a rainha escolhida.

Além da coroação válida até o próximo concurso, em 2024, o casal vencedor também levou a premiação de R$ 5 mil para casa. “Esse título para mim é muito importante, pois sou coreógrafo e essa foi uma oportunidade de montar toda a dança com minha parceira e fomos brindados com isso. Ainda ganhar esse valor em dinheiro, em um período de muito gasto, é uma benção”, admitiu o quadrilheiro.

Para a diretora-presidente da Funcap, esse é o primeiro passo para um futuro próspero. “Eu gosto de uma célebre frase que diz: ‘As grandes coisas começam pequenas’. Aqui é uma semente que vai germinar nos próximos anos. Essa alegria faz parte da cultura e a cultura é a alegria. Fico feliz em fazer parte de um governo que, por meio de políticas públicas, estimula esse espírito junino, ou seja, o estado cumpre o seu papel e o mês de maio já dá essa prova, com o clima que está por aqui com a expectativa pela programação”, disse Antônia Amorosa.

A disputa

Com a participação de 11 dos 12 casais inscritos, a festa organizada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) teve início ao som do bom xote e baião de Mimi do Acordeon. Ele animou a plateia presente e aqueceu os forrozeiros antes da competição.

Na hora do ‘pravalê’, os casais dançaram e arrancaram gritos e suspiros do público presente. Eles foram avaliados nos quesitos figurino — em criatividade e originalidade —; coreografia e harmonia entre a dupla. As notas atribuídas pelos jurados foram de cinco a dez pontos, sem fracionamento.

Os vencedores Thamyres dos Santos e Júnior Vieira ficaram com 199 pontos, e receberam R$ 5 mil. O segundo lugar foi conquistado por Rihanna Félix e Weverton Barbosa, da junina Acende a Fogueira, de Estância, que receberam R$ 3 mil, e se tornaram príncipe e princesa do São João. Quem também recebeu uma premiação foram os quadrilheiros Ester Conceição e José Renan Torres, que garantiram R$ 2 mil.

A coroação irá ocorrer na Salva Junina, que acontece no dia 31 de maio, no Centro de Criatividade, com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

