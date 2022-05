Elenco do Lagarto ganha três dias de folga após empate com o Sergipe

Os jogadores e comissão técnica do Lagarto terão um bom tempo de descanso até a próxima partida na Série D do Campeonato Brasileiro. E por conta disso, o elenco foi liberado para três dias de folga.

Após o empate em 0 a 0 com o Sergipe na última quarta-feira, 11, os atletas voltam ao batente somente na próxima segunda-feira, quando iniciam a preparação para o duelo contra o Juazeirense.

Com sete pontos, o Lagarto é o terceiro colocado do Grupo 4 e está mantido no G-4, pelo menos, até a finalização da rodada do próximo domingo.