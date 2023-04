Elese apresenta Projeto ‘Conecta’ para Câmara de Salgado

Na manhã da última quarta-feira, 19, a diretora da Escola do Legislativo deputado João de Seixas Dória (Elese), Telma Rios Pimentel, recebeu a vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salgado, Mafiulza Silva Gomes. Na oportunidade, foi discutida a implementação do Projeto ‘Conecta Elese’ no Legislativo do município.

O ‘Conecta Elese’, é um projeto desenvolvido pela Escola Legislativa, que além de oferecer cursos e oficinas, estimula a implantação de escolas legislativas no Poder Legislativo dos municípios sergipanos.

“A vice-presidente Mafiulza vem ver de que forma eles podem levar a experiência do Projeto ‘Conecta’ para o município de Salgado. Porque, a Escola tem atividades voltadas para preparar, executar ações de formação e capacitação de servidores. Além de outras ações, como temáticas relacionadas a assuntos e objetos da atividade legislativa. Aliado a isto, tem outra vertente, que são projetos sociais, culturais, que podem ser desenvolvidos pelas câmaras municipais”, disse a diretora da Escola do Legislativo.

Para a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Salgado, Mafiulza Silva Gomes, a parceria é importante .”Quero agradecer primeiro pela receptividade da Escola do Legislativo, e o interesse desta grande parceria. Hoje a procura é por pessoas capacitadas e que ajudam a comunidade de diversas formas, principalmente dos projetos sociais. A Escola do Legislativo para nossa cidade, traz uma oportunidade em que o povo vai ter uma relação direta com o legislativo, com os vereadores e servidores. Vai abrir um leque de oportunidades, na inclusão social, para inserirmos no projeto de desenvolvimento, parceria do aprendizado, cursos que podem ser ofertados. Capacitando os servidores para atender bem a comunidade, de forma que ela possa entender o recado”, ressaltou.

Fonte: Alese