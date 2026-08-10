Elétrica Líder é reinaugurada em Lagarto

Nesta segunda feira, 10, a Elétrica Líder realizou um magnífico evento para celebrar a reinauguração da sua loja em um novo endereço.



Líder em material elétrico, a nova loja está situada na Av. Sindicalista Antonio Francisco da Rocha, nas proximidades da Bica, em Lagarto.

Há mais de 5 anos no mercado, a empresa que é administrada por Janaína Oliveira, David Oliveira e Flavio Bispo, vem se destacando no mercado pelo preço e variedade de produtos para construção elétrica residencial e comercial.

Na Elétrica líder é possível encontrar um espaço amplo, oferecendo mais conforto e comodidade aos clientes, além de excelente atendimento.