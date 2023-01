Nesta sexta-feira, 27, um elevador do Supermercado Messias Peixoto, situado em Itabaiana, despencou do terceiro andar com dois passageiros dentro. Estas, por sua vez, ficaram feridas.

Um dos feridos é funcionário do supermercado, enquanto o outro é um prestador de serviço. Ambos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Itabaiana.