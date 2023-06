Em 24h, GTA faz parto de bebê e resgata homem na Serra de Itabaiana

Em pouco menos de 24 horas o Grupamento o helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Segurança Pública realizou dois resgates importantes. Depois de fazer o parto de uma criança na cidade de Tomar do Geru, no sul do estado, a equipe foi acionada para resgate na serra de Itabaiana, distante cerca de 45km da capital.

A ocorrência se tratava de uma vítima de queda em local de difícil acesso, com luxação de ombro, apresentando deformidade e sem condições de locomoção devido a verticalidade do terreno. “A ajuda chegou mito rápido. Eu não tenho como expressar minha gratidão pelo atendimento que tive do GTA”, destacou em um vídeo gravado o representante comercial Clayton Andrade Neres. 30 anos

Na chegada ao local indicado, os Falcões do GTA avaliaram a cena e decidiram pela retirada da vítima utilizando a técnica McGuire, que consiste na remoção por içamento através de cordas.

O operador aerotático, tenente Duarte, desembarcou através de rapel, preparou a vítima que em seguida foi içada e removida para um local seguro, logo após, foi embarcada na cabine do Falcão 01 e heli-transportada para unidade hospitalar em Aracaju.