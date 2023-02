Em Aracaju, prefeita Simone busca investimentos para Riachão do Dantas

Na última segunda-feira, 6, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, cumpriu uma agenda extensa na capital sergipana, com o objetivo de viabilizar novos investimentos em Riachão do Dantas.

Tudo começou com uma visita a agora ex-senadora Maria do Carmo Alves, com quem discutiu o envio de mais recursos para fortalecer a infraestrutura riachãoense. “Agradecemos imensamente a atenção carinho de sempre”, comentou a prefeita.

Simone também se reuniu com o Superintendente do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana, Ézio Déda, para apresentação do ‘Projeto – Memorial Riachão do Dantas’, que consiste em um espaço dedicado à preservação e memória histórica da cidade.

Além disso, a prefeita participou da posse da nova mesa diretora da Federação do Municípios de Sergipe (Fames), um órgão essencial para o fortalecimento do municipalismo no estado o enfrentamento dos desafios da atualidade.