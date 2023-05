Em Brasília, Fábio Reis discute proposta do novo regime fiscal

Em reunião com a bancada do Partido Social Democrático (PSD), o deputado federal Fábio Reis discutiu com seus colegas sobre a proposta do novo regime fiscal que está na pauta da Câmara dos Deputados.

Segundo consta, o PSD tem contribuído com sugestões para mudanças do texto tendo como base o PLP 62/23, de autoria do deputado Pedro Paulo (RJ).

Para Fábio Reis, os dias na capital federal têm sido de muito trabalho em prol do Brasil. “A cada semana, aqui em Brasília, a gente consegue debater temas de extrema relevância para todo o país”, comentou.

Foto: Cláudio Araújo/PSD