Em Brasília, Fábio Reis viabiliza recursos para os municípios sergipanos

Por conta da realização da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o deputado federal Fábio Reis (PSD) recebeu uma leva de prefeitos e vereadores em seu gabinete, de onde viabilizou o envio de emendas para ações que melhorem a vida da população sergipana.

Num curto espaço de tempo, Fábio dialogou com prefeitos, vereadores e secretários municipais de diversos municípios, tais como: Lagarto, Ribeirópolis, Siriri, Feira Nova, São Domingos, Campo do Brito, Simão Dias, Salgado, Riachão do Dantas e Santa Luzia do Itanhi.

“Esses momentos são sempre muito importantes, pois são esses gestores, da ponta, que conseguem dizer quais as reais necessidades dos municípios! Vamos dialogando e construindo um trabalho de qualidade”, comentou o parlamentar.