Em Brasília, prefeito de Simão Dias comemora premiação do Sebrae e recebe notícia de construção de CAPS

O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PT), desembarcou nesta semana na capital federal para cumprir uma agenda intensa de compromissos, entre os quais a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Na noite da última segunda-feira, 18, o gestor municipal participou da cerimônia nacional da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Durante o evento, o município de Simão Dias foi um dos grandes destaques ao ser premiado na categoria Gestão Inovadora pelo projeto “IPTU Premiado”, na etapa estadual, garantindo a vaga para a etapa nacional.

Já na terça-feira, 19 de maio, Cristiano Viana teve atuação destacada na Marcha dos Prefeitos, o maior evento municipalista da América Latina, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Com expectativa de reunir mais de 15 mil participantes ao longo dos quatro dias de programação, que se estende até quinta-feira, 21 de maio, o encontro aborda o tema “O Brasil que dá certo nasce nos Municípios”, proporcionando um espaço essencial para debater o futuro das administrações locais. O prefeito destacou a relevância do evento para fortalecer os municípios.

Além da participação nos eventos, a estadia na capital federal representou uma oportunidade para o administrador simãodiense se reunir com a bancada sergipana no Congresso Nacional.

Cristiano Viana visitou os gabinetes dos senadores Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, além do deputado Fábio Reis, visando apresentar demandas e buscar investimentos para Simão Dias.

O prefeito também esteve no Ministério da Saúde e conquistou um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para Simão Dias, com investimento de mais de R$ 2,4 milhões, via PAC do Governo Federal.

“Essa conquista é resultado do planejamento estratégico desenvolvido pela gestão municipal, especialmente pela dedicada equipe da Secretaria de Saúde, liderada pelo competente secretário Pequeno Soares”, frisou o gestor.

Acompanhando o prefeito em Brasília estavam os secretários de Administração, Júnior Viana, e de Saúde, Pequeno Soares.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias