Em disputa acirrada, Itabaiana empata com Lagarto pelo Sergipano

Itabaiana e Lagarto fizeram um duelo animado na Arena Batistão, neste sábado, 9, pelo Campeonato Sergipano. No 1º tempo o Itabaiana começou pressionando o adversário. Mas na primeira oportunidade, o Lagarto encontrou o caminho do gol. O goleiro tricolor falhou e entregou a bola para o Lagarto na entrada da grande área. Miller não perdeu tempo e marcou o primeiro do Verdão, aos 13 minutos.

O Itabaiana pressionava e desperdiçava chances, o Lagarto era preciso. Felipe Alves recebeu na diagonal e foi derrubado por Kauã dentro da área. Thiaguinho cobrou a penalidade e ampliou o placar para o Lagarto aos 35.

No 2º tempo Itabaiana chegou ainda mais ofensivo, com linhas adiantadas e martelando atrás do resultado. O volante Vitão acertou um chutaço da intermediária e furou o bloqueio do goleiro Fábio Lima: 2 a 1.

A partida continuou intensa, com as melhores chances do lado tricolor. E o esforço do Itabaiana se transformou em resultado no último minuto da partida. Edinho levantou na área e Gustavo Schutz apareceu de cabeça no segundo poste para marcar: 2 a 2 e doou o apito final.

Com o resultado, o Itabaiana ficou na quarta posição, com 13 pontos e não pode mais alcançar o G2. O Lagarto segue como líder, com 18 pontos somados.

fonte : A8SE