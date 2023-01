Em Lagarto, Gumercindo de Valmir quer ser vereador para investir no social

No mundo da política, 2024 já começou e se engana quem pensa o contrário. Por isso, é natural o surgimento de pretensas candidaturas ao executivo e ao legislativo. A última delas e que tem chamado bastante atenção é a de José Gumercindo, popularmente conhecido como Guma ou Gumercindo de Valmir Monteiro.

Em entrevista ao Portal Lagartense, Gumercindo contou que sua pretensão de disputar uma vaga na Câmara Municipal de Lagarto partiu da sua impossibilidade de ajudar aqueles que mais precisam. “Eu vejo a população precisando de ajuda e sem poder fazer nada, eu fico doente. Por isso, eu quero trabalhar para uma Lagarto melhor para seu povo”, contou.

Dito isto, Gumercindo afirmou que sua principal bandeira no parlamento lagartense será o social, bem como observou que a Câmara de Lagarto precisa de renovação. “Para atuação da Câmara, dou nota cinco. Penso que – não são todos – quando há interesse próprio de cada um, eles fazem alguma coisa, mas cada um deles têm que ser independentes”, analisou.

Assessor do ex-prefeito Valmir Monteiro nos últimos 20 anos e filiado ao Partido Verde (PV), José Gumercindo – como bem pontuou a jornalista Bizan Velô, no Cotidiano Lagartense – é tido como uma das pessoas de grande confiança da Família Monteiro. Contudo, segundo o próprio Gumercindo, os líderes ainda não foram consultados sobre a ideia, que tem sido muito bem vista.

“Ainda não falei com Valmir e nem com Ibrain, mas penso que é direito de cada um ser pré-candidato se assim quiser. Eu já recebi tantas mensagens e ligações, e isso só me motiva ainda mais a querer entrar na disputa”, finalizou.