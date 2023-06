Em Lagarto, homem é assassinado após apartar briga entre casal

Na última sexta-feira, 24, Danilo Matias dos Santos, de 30 anos, morreu vítima de homicídio por emprego de arma de fogo, no povoado Urubutinga, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), Danilo teria apartado a briga de um casal, pois a mulher era sua prima, e acabou brigando com o parceiro dela. A partir daí, o autor do crime disse que iria matá-lo, enquanto Danilo continuou bebendo com os amigos.

“Após o desentendimento com a mesma, o autor do crime foi até a residência e retornou com um revólver, descarregando o mesmo na vítima”, relatou o 7ºBPM que tentou capturar o autor do crime, mas não obteve sucesso.