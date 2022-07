Em Lagarto, Sérgio e Fábio Reis lançam suas pré-candidaturas

Foram oficializadas no início da noite sábado, 30, em Lagarto, as pré-candidaturas de Sérgio Reis a deputado estadual e do deputado federal Fábio Reis (PSD) à reeleição. Apoiando as duas pré-candidaturas, o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o deputado e pré-candidato ao governo Fábio Mitidieri (PSD) também participaram do o ato.

Sérgio destacou sua volta a uma disputa eleitoral e o quanto isso é significativo em sua vida. “Depois de 20 anos, voltarei a disputar uma eleição, dessa vez como deputado estadual. Atendi a essa convocação de amigos e do grupo do governador e com coragem e determinação continuarei caminhando para que a região centro-sul continue tendo uma forte representação na Assembleia Legislativa”, afirmou.

Além dos discursos de Fábio Reis, Mitidieri e Belivaldo, o lançamento das pré-candidaturas também contou com a presença de muitas autoridades, entre prefeitos e vereadores, homenagens, depoimentos, como o do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e um minidocumentário traçando a história de vida dos irmãos Reis.