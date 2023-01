PM prende suspeitos de tráfico intermunicipal de drogas em Lagarto

Policiais militares da Força Tática do 7º BPM apreenderam 58 embalagens com cocaína no município de Lagarto. A ação aconteceu na noite desse domingo, 29, e resultou na prisão de três homens suspeitos de tráfico de drogas.

Após denúncias de que um veículo havia saído da cidade de São Cristóvão, para entregar drogas no Bairro Matinha, no município de Lagarto, as equipes que atuam no 7º BPM intensificaram as rondas no local.

Pouco tempo depois, os policiais localizaram o veículo suspeito com dois ocupantes, sendo que um deles foi flagrado em posse de uma pedra de crack. Durante os questionamentos, ele informou que comprou a droga por intermédio de um motorista de aplicativo, que seria o responsável pelo transporte do material ilícito.

O motorista também foi localizado, e confessou que recebia um determinado valor para levar drogas do Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, até uma residência localizada no Bairro Matinha, em Lagarto.

Com as informações, os militares foram para o imóvel, onde um terceiro suspeito estava sentado à porta. Ao perceber a presença das viaturas, o homem jogou uma sacola para dentro da casa e tentou fugir pelos fundos, mas foi detido em seguida.

Na revista pessoal, o suspeito foi flagrado com três pinos de cocaína. Já na residência dele, os agentes encontraram mais 58 papelotes de cocaína e anotações referentes ao tráfico.

Os três homens foram presos por suspeita de participação no tráfico de drogas e encaminhados à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos.

Fonte: Polícia Militar