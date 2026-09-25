Em reta final de campanha, multidão toma as ruas de Lagarto e reforça apoio a Gustinho

O deputado federal e candidato à reeleição Gustinho Ribeiro (PP), reuniu uma multidão durante caminhada realizada nesta quinta-feira, 24, no bairro Novo Horizonte, em Lagarto. A mobilização levou apoiadores e moradores às ruas e marcou mais uma agenda da campanha no município.

Durante o percurso, Gustinho percorreu as ruas da comunidade, cumprimentou moradores e participou de visitas de porta em porta. O movimento ganhou força ao longo da caminhada, com a participação da população e manifestações de apoio ao candidato.

A atividade acontece na reta final da campanha e reforça a mobilização de Gustinho em Lagarto, onde tem concentrado agendas de rua e contato direto com os moradores nos últimos dias antes da eleição.

“Povo na rua, povo na porta. A caminhada acelerou, disparou e ganhou ainda mais força nessa reta final. Quero agradecer a cada pessoa que saiu de casa, abriu a porta e veio caminhar com a gente. Vamos juntos até o fim”, afirmou Gustinho.

Fonte: Assessoria de Comunicação