Salgado: Família realiza campanha para salvar a visão de jovem agredida pelo ex

No último sábado, 9, Hellen Thamires Resende Monteiro, de 27 anos, foi agredida com uma garrafada pelo seu ex-namorado. Segundo consta, ela estava com amigos em um evento, quando o suspeito a confrontou, segurando o seu braço, e acabou brigando com um de seus amigos que interveio na situação, o que culminou com a garrafada que atingiu o olho esquerdo vítima.

Diante disso, a família de Hellen Thamires está realizando uma campanha solidária que visa angariar recursos para viabilizar a cirurgia ocular, orçada em cerca de R$ 16 mil, podendo chegar a R$ 20 mil. “A cirurgia deverá ser realizada com urgência, pois cada hora que passa os riscos são maiores para a perda do olho”, destacou a família.

Os interessados em contribuir devem realizar um PIX para Gabriely Resende Monteiro, irmã da vítima, por meio da chave: (79)998617403.