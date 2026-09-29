Em Salgado, Ibrain visita povoado Água Fria e destaca legado político da família

Na reta final da campanha, o deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) intensificou a agenda. Na última segunda-feira, 28, Ibrain participou de uma grande mobilização nos povoados Água Fria, em Salgado, terra natal de seu pai, Valmir da Madereira.

Ao lado do presidente da Câmara de Veredores, Silvano dos Santos, familiares e moradores, Ibrain destacou a relação construída por sua família com a população de Salgado ao longo dos anos e afirmou que pretende dar continuidade a esse trabalho por meio do mandato na Assembleia Legislativa.

“Essa caminhada representa muito para mim. Aqui estão pessoas que conhecem a nossa história, acompanharam o trabalho da nossa família e sabem do compromisso que temos com Salgado. É esse legado de presença de meu pai que quero continuar honrando”, afirmou Ibrain.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)