Em São Paulo, Fred Gomes se reúne com Abrale e anuncia fórum nacional em Sergipe

Sergipe será Palco do ‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer’, oevento será nos dias 24 e 25 de julho, no Delmar Hotel em Aracaju e vai reunir grandes profissionais especializados na luta contra o câncer que são referências no Brasil.

A informação foi anunciada através das redes sociais do GACC Sergipe nesta semana após o gerente de Relações Institucionais da instituição, Fred Gomes, visitar São Paulo e assinar o termo de parceria com representantes da Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) para a realização do evento que vai reunir profissionais da saúde do Norte-Nordeste em Aracaju.

Ao lado do Diretor Executivo da Abrale Fábio Fedozzi, Fred foi apresentado à equipe e conheceu a estrutura da associação que é uma referência no país e no mundo.

O ‘Fórum Todos Juntos contra o Câncer’ contará com médicos renomados da oncologia sergipana e nacional. Além da participação de gestores públicos discutindo temas da área oncológica em prol de uma política pública de qualidade com direitos e deveres sendo respeitados.