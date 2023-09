Em seu primeiro mês, Sala do Empreendedor de Lagarto beneficia dezenas de empreendedores

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Lagarto está comemorando um mês de atendimento com sucesso, fornecendo uma série de serviços essenciais para empreendedores locais. Desde sua inauguração, dezenas de empreendedores lagartenses já buscaram auxílio na sala, onde puderam obter informações importantes e até mesmo sua identidade empresarial por meio do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Os serviços oferecidos são inteiramente gratuitos e contam com a experiência de dois Agentes de Desenvolvimento (AD) e um profissional de contabilidade, que estão dedicados a atender às necessidades dos empreendedores da cidade.

Além de fornecer assistência técnica, a Sala do Empreendedor também está colaborando com o SEBRAE para oferecer um portfólio de serviços que inclui consultorias e assessorias técnicas. Ao visitar a sala do empreendedor de Lagarto, os empresários têm a oportunidade de obter informações valiosas para melhorar o desenvolvimento de suas atividades como Microempreendedor Individual (MEI).

Muitos empreendedores têm aproveitado essa oportunidade para entender melhor o que significa ser um MEI, quais são as vantagens e obrigações associadas a essa categoria. Os serviços de criação e regularização de CNPJ/MEI têm sido amplamente solicitados e atendidos com eficiência.

A Sala do Empreendedor está de portas abertas para os lagartenses empreendedores de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O local fica situado na praça Dr. Evandro Mendes, 04, em frente à antiga AAL, próximo à praça do forródromo. O espaço se tornou um importante ponto de apoio para os empresários locais em busca de orientações e serviços que possam impulsionar seus negócios e fortalecer a economia da região de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto