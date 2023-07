Emenda de Fábio Reis garante nova pavimentação em Salgado

Foi dado início nesta quarta-feira, 19, a mais uma pavimentação fruto de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis (PSD/SE). Dessa vez, foi a população do Assentamento São José, no município de Salgado, que recebeu o benefício. O custo da emenda foi de R$ 1,5 mi e acontece em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

“A obra vai beneficiar muitas pessoas, que agora passarão a ter ruas pavimentadas ao invés de lama e poeira”, comemorou o deputado.

De acordo com informações do parlamentar, a pavimentação também será realizada em mais cinco comunidades locais.

A assinatura contou com presença do prefeito da cidade, Givanildo; do secretário de Planejamento, Gilvando Barbosa; de vereadores e moradores.